AmazonでEarFun「Air Pro 4+」や「Clip」など低価格。読者限定6％ OFF上乗せクーポン配布中
Amazonにて、EarFunのイヤフォン・ヘッドフォンがセール中。22日14時30分に編集部が確認したところ、「Air Pro 4+」は通常13,990円のところ10,990円になっている。
さらにメーカーよりAV Watch読者限定の6％ OFF上乗せクーポン「EARJANAW」も用意されており、これを適用するとAir Pro 4+は10,331円、通常9,990円でセール価格7,779円の「Air Pro 4」は7,312円になるなど、さらに低価格で購入できる。
クーポンコード：EARJANAW
クーポンコード有効期間：2月2日 23時59分まで
期間中のセール価格とクーポン利用時の特別価格 EarFun Air Pro 4+
通常価格：13,990円
セール価格：10,990円
クーポン利用後の特別価格：10,331円
EarFun Air Pro 4i
通常価格：7,990円
セール価格：6,425円
クーポン利用後の特別価格：6,040円
EarFun Clip
通常価格：7,990円
セール価格：6,163円
クーポン利用後の特別価格：5,793円
EarFun OpenJump
通常価格：8,990円
セール価格：6,990円
クーポン利用後の特別価格：6,571円
EarFun Air Pro 4
通常価格：9,990円
セール価格：7,779円
クーポン利用後の特別価格：7,312円
EarFun Tune Pro
通常価格：8,990円
セール価格：6,988円
クーポン利用後の特別価格：6,569円
EarFun Wave Pro
通常価格：8,990円
セール価格：7,190円
クーポン利用後の特別価格：6,759円
EarFun UA100
通常価格：9,980円
セール価格：7,988円
クーポン利用後の特別価格：7,510円
※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください