¡Ú ¿·³ÀÍ¥¹á ¡Û¼ê½Ñ¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤òÊó¹ð¡Ö»ÒµÜ·Û¤¬¤ó¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·³ÀÍ¥¹á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¼ê½Ñ¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¿·³ÀÍ¥¹á ¡Û¼ê½Ñ¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤òÊó¹ð¡Ö»ÒµÜ·Û¤¬¤ó¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¿·³À¤µ¤ó¤Ï´µ¼ÔÃå»Ñ¤ÇÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¼ê½ÑÁ°Æü¤Ê¤Î¤Çº£Æü¤«¤éÆþ±¡¤Ç¤¹¡ª²ÈÂ²¤âµ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¤ß¤·¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á¤ËÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³À¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö²¿¤ÎÉÂµ¤¤Ê¤Î¡©¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¡Á°¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤â¸À¤Ã¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É»ÒµÜ·Û¤¬¤ó¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢ÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È10Ç¯¸å¤Ë¤Ï´â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤Î¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï»à¤ó¤¸¤ã¤¦Ì¤Íè¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡×¡Ö¹¬¤¤¿ôÇ¯Á°¤«¤é¸¡ºº¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº£²ó¼ê½Ñ¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢º£²ó¡¢¼ê½Ñ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³À¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤ËX¤ò¹¹¿·¡£ÅÀÅ©¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤¤¤¹¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¼ê½Ñ°ì»þ´ÖÁ°¤ÇÍ¾Íµ¤Î¥Ô¡¼¥¹¡×¤È¡¢¸µµ¤¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
