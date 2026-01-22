²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó»àµî¡¢SNS¤Ç¶Ã¤¤ÈÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¡Ö±³¤À¤è¤Ê......¡©¡×¡Ö°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡´ý»Î¤Î²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£86ºÐ¡£½êÂ°¤¹¤ë¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£SNS¤Ç¤ÏÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÈÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¡¢ºÇ¸å¤ÎÅê¹Æ¡Ä
¡¡½ñÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ° ²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ê¤«¤È¤¦ ¤Ò¤Õ¤ß¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸áÁ°3»þ15Ê¬¡¢ÅÔÆâÉÂ±¡¤Ë¤ÆÇÙ±ê¤Î¤¿¤á86ºÐ¤Ë¤Æ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀ¸Á°¤Ï¡¢³§ÍÍ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤´¸ü¾ð¤È¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸Î¿Í¤¬À¸Á°¤Ë»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸üµÃ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¾å°Ì¤Ë¡Ö²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¡×¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¤µ¤ó¡×¡Ö¸½ÌòºÇ¹âÎðµÏ¿¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö±³¤À¤è¤Ê......¡©¡×¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤¹¤ë»×¤¤¡¢¡Ö°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤äÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢1940Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£»Õ¾¢¤Ï¸Î¡¦Ñû»ý¾¾Æó¶åÃÊ¡£14ºÐ¤Ç¥×¥í4ÃÊ¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯´ý»Î»Ë¾å½é¤ÎÃæ³ØÀ¸´ý»Î¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿ÀÉð°ÊÍè¤ÎÅ·ºÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢14ºÐ7¥ö·î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦Æ£°æÁïÂÀ´ý»Î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç62Ç¯´ÖÇË¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ë¾åºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤È¡¢77ºÐ11Æü¤È¤¤¤¦¸½Ìò´ý»Î¤Î»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤Ê¤É¡ÖÃ¯¤Ë¤âÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¾´ý³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É´ý»Î¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡È¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2017Ç¯3·î¤Ë¤ÏÌ©Ãå¼èºà¤·¤¿ÈÖÁÈ¡¢NHK¡Ø¥Î¡¼¥Ê¥ì Äü¤á¤Ê¤¤ÃË ´ý»Î ²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯6·î¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¡£
