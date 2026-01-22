µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤¬ß·Â¼Âó°ì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¾Ð´é¤Ç°®¼ê¡õ¡È¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡É
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£µð¿Í¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡¢ß·Â¼Âó°ì»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜÁª¼ê¤Ï2006Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢2010Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çß·Â¼Âó°ì»á¤¬µð¿ÍÆþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ß·Â¼»á¤¬2020Ç¯¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£ß·Â¼»á¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤òÂàÃÄ¤·¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜÁª¼ê¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£ß·Â¼»á¤È¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢ß·Â¼»á¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÂÇ·âÎý½¬¤ÎÍÍ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨ºäËÜÁª¼ê¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£15Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£Âó°ì¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ãç´Ö¤Î³èÌö¤ò¤Í¤®¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËºäËÜÁª¼ê¤Ï¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤â·ÇºÜ¡£ÂÇ·âÎý½¬¤ÎÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤ÈÅº¤¨¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÅêµå¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£