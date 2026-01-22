『アイドルアイ』ライク（キム・ジェヨン）、セナ（スヨン）を守る“ヒーロー”姿に反響 “推し”から告白
少女時代のチェ・スヨンが出演する韓国ドラマ『アイドルアイ』（毎週月曜・火曜 後11：30〜／全12話）の第9話、10話が、19日、20日にABEMAで配信された。
【場面写真】セナをめぐって…バチバチする“ライク”キム・ジェヨン＆“チュンジェ”
同作は、アイドルオタクの弁護士メン・セナが、殺人事件の容疑者となってしまった推しのアイドル、ト・ライクの事件を担当することで物語が始まる。少女時代のチェ・スヨンが弁護士のメン・セナを演じ、『100日の郎君様』や『じれったいロマンス』など数々の作品に出演する俳優のキム・ジェヨンがト・ライクを演じている。
第9話では、ライクが衝撃の事実に直面。クム社長（チョン・マンシク）とウソン（アン・ウヨン）の通話内容から、ウソンがグループのために人知れず悩み、他事務所との契約を進めていたことを知ったライク。1番の戦友だと思っていたウソンの苦悩を見抜けなかった自分自身に、深くショックを受ける。
そんなライクを救ったのは、セナとパク・チュンジェ（キム・ヒョンジン）との穏やかな時間。「普通こそ一番得難いもの」と語るライクに、セナは「ただの“通行人”になれたら、何がしたいですか？」と問いかける。アイドルという重責を脱ぎ捨て、1人の青年として穏やかな時間を過ごしたライクは、ラストシーンでついに自分の心に素直になり、セナに告白をする。
第10話では、告白を受けたセナが戸惑う姿を見たライクが、彼女を思い、家を出る決意を固める。ようやく現実に向き合い始めた2人だが、“同棲スキャンダル”が報道され、さらに追い打ちをかけるように、セナの父親が過去に起こした事件までもが掘り起こされてしまう。
世間からの激しいバッシング、そして弁護士としてのキャリアさえも奪われかねない絶体絶命の状況に追い込まれたセナを助けるため、記者たちの前に駆けつけたライク。恐怖に震えるセナの手を引き、力強く守り抜く“ヒーロー”な姿を見せた。
視聴者からは「キュンキュンとドキドキが止まらない！」「2人のラブラブな展開も見たいけど、犯人も気になる！」「あのピアスは誰のものなの？」など、ライクとセナの胸キュンシーンへの反響と同時に、犯人考察の投稿も相次いでいる。
第11話は、26日午後11時30分に配信される。
