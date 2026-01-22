お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が21日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。自身がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）での失態を語った。

山里は自身が出演する妄想活劇「山里亮太の567」（2月4〜8日、東京・本多劇場）を控え、「いろいろ宿題もあったりして、日にちが迫ってくる。プレッシャーでことあるごとに、ずっと考えよう。隙ありゃ、もの考えてなきゃ怖くなるっていうのがあって、いろいろバグってきちゃって」と舞台を控え、プレッシャーを感じていたことを告白した。

山里は「それで俺バグってきちゃって、『DayDay．』の生放送中ずっとそのこと考えてて、ある一コーナーのときに。完全なる生放送中に。あるコーナーのときに、本当ダメなんだけど、猛反省してるの、台本書いちゃって。全然（カメラに）抜かれてないんですけど」と自身の行動を猛反省していた。

山里は「しっかり今日言われた。怒られたっていうか（スタッフに）『本当にお忙しいのはわかるんですけど、できればVTRを…』って。『すいません！』って」とお達しがあったことも明かした。

山里は「無意識に、ちょっと気持ちがオフに。ニュースとかコメント言わなきゃいけないでもない。谷間のなんかこう…なんていうんだろう、どのコーナーっていうのもあれなんだけど。これは届けても世界は何も変わらないっていう。あるじゃないそういうときって。そこでなんか、それが始まるぐらいのときに思いついて『あそこってめちゃくちゃおもしろい展開あるな…』って思って。で、書いちゃってたら『ここだ、これをこうしたらこの前の不安がなくなる』って書いちゃってたらコーナーが終わってて。“しまった”って。受けの感想を何を言ったらいいかわからないから」と台本に夢中になってしまったことをざんげした。

山里は「それはキャリアを重ねていって、老獪なテクニックで、昔みのもんたさんが『秘密のケンミンSHOW』行ったときに驚いたよ。普通に寝てらっしゃる姿見てて。MCで、VTR中寝てらっしゃって、VTR明けぐらいに目が覚めて、さも見てたかのような、感じで内容こそ触れないけど、なんにも遜色ない感じで僕らに話しをふってる姿みて、あれがテクニック発動すべきところだなと思って。俺の打席きたんだけどシンプルにボーッとしちゃった。横でアナウンサーが全部言ってくれてた」とアナウンサーに助けられたことを明かした。

山里は「終わったあとマネジャーさんもしっかり言われてた。『あれはなんですか』って。英語の教科書みたいに。『あれはプロ意識のないバケモノです』って言ってて。失礼いたしました」と謝りっぱなしだった。