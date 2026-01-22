ËÜÌÚ²í¹°¤ÎÌ¼Ìò¤«¤é10Ç¯¡ÄàÂçÊÑËÆáÇòÄ»¶Ìµ¨¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë! ¡×¡Öµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¡×¡Ö¾¯½÷¤¬½÷À¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤ò¸«¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÎÈ¿¶Á
Èþ¤·¤¯ÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿½÷Í¥¤Ë
¡¡½÷Í¥¤ÎÇòÄ»¶Ìµ¨¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¯À®Ä¹¤·¤¿16ºÐ¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¿·¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÇòÄ»¶Ìµ¨¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026-2027¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ÏÇòÄ»¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬»£±Æ¤·¡¢15ºÐºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¤ò¼ý¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î°ìÉô¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î²Ö¤ò»ý¤Ã¤¿Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë»Ñ¤ä³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¶ÀÌß·¿¤Î¤À¤ë¤ÞÍî¤È¤·¤ò¤¹¤ë¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë! ¡×¡Öµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë!¡×¡Ö¾¯½÷¤¬½÷À¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤ò¸«¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤Þ¤À16ºÐ¤Ê¤Î¤«¡Ä¡×¡Öà³Ú¤·¤ó¤À¤â¤ó¤¬¤Á²½³Øá¤Î»Ò¤«!¡×¡ÖÇ¯Îð¤Î³ä¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¿§µ¤¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÇòÄ»¤Ï2016Ç¯¤ËËÜÌÚ²í¹°¼ç±é¡Ö±Ê¤¤¸À¤¤Ìõ¡×¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¡£ËÜÌÚ¤ÎÌ¼¡¦ÅôÌò(¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó)¤ò±é¤¸¡¢Åö»þ5ºÐ¤Î±éµ»ÎÏ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£°Ê¸å¡¢NHKÄ«¥É¥é¤äÂç²Ï¤Î¤Û¤«¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£