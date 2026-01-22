北日本から西日本の日本海側を中心に、２５日頃にかけて山沿いや山地だけではなく平地でも大雪となる所がある見込みです。北日本と西日本の日本海側では２２日は、東日本の日本海側では２３日にかけて、大雪による交通障害に警戒してください。

【画像】いつ・どこで雪が降る？降雪シミュレーション

［気象概況］

北日本から東日本の上空約５０００メートルには、氷点下４２度以下の強い寒気が流入しており、西日本から北日本の日本海側では雪雲が発達して強い雪が降っています。特に近畿地方では、降雪が強まっており、急激に積雪が増えています。日本付近は２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。また、西日本から東日本の日本海側では、大気の状態が非常に不安定となる所があるでしょう。

■雪の予想





［雪の予想］

北日本から西日本では日本海側を中心に、大雪となる所がある見込みです。

２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ５０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ３０センチ

北陸地方 １００センチ

東海地方 ５０センチ

近畿地方 ７０センチ

中国地方 ６０センチ

その後、２３日６時から２４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ４０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 １５センチ

北陸地方 １００センチ

東海地方 ５０センチ

近畿地方 ４０センチ

中国地方 ３０センチ

四国地方 １５センチ

その後、２４日６時から２５日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ３０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ５０センチ

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ７０センチ

近畿地方 ５０センチ

中国地方 ３０センチ

四国地方 ２０センチ

その後も２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続くため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。



［防災事項］

北日本から西日本の日本海側を中心に、２５日頃にかけて山沿いや山地だけではなく平地でも大雪となる所がある見込みです。特に近畿地方、北陸地方では、短時間に降雪が強まるおそれがあります。また、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込みです。北日本と西日本の日本海側では２２日は、東日本の日本海側では２３日にかけて、大雪による交通障害に警戒し、着雪、なだれに注意してください。

また、西日本から東日本の日本海側を中心に、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

■東北地方は

強い冬型の気圧配置の影響により、東北日本海側を中心に、２５日頃にかけて大雪となる所があるでしょう。大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒してください。

［気象概況］

日本付近は、２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３９度以下の強い寒気が断続的に流れ込むでしょう。

このため、東北日本海側を中心に、大雪となる所がある見込みです。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。



［雪の予想］

２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ７０センチ

東北日本海側 平地 ５０センチ

東北太平洋側 山沿い ７０センチ

東北太平洋側 平地 ５０センチ

その後、２３日６時から２４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ７０センチ

東北日本海側 平地 ５０センチ

東北太平洋側 山沿い ７０センチ

東北太平洋側 平地 ４０センチ

その後、２４日６時から２５日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ７０センチ

東北日本海側 平地 ５０センチ

東北太平洋側 山沿い ５０センチ

東北太平洋側 平地 ３０センチ

その後も強い冬型の気圧配置が続くため、日本海側を中心に大雪となり、積雪がさらに増えるおそれがあります。

■雪と雨のシミュレーション（画像）

22日の雪と雨の予報

23日の雪と雨の予報

24日の雪と雨の予報

25日の雪と雨の予報

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2417764?display=1