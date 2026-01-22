工藤静香、“シンプルなチーズケーキ”のレシピを紹介「完全にスィーツテロ」「美味しそう」「食べたいです」
歌手の工藤静香（55）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。“シンプルなチーズケーキ”の写真とともに手作りレシピを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「完全にスィーツテロ」工藤静香が披露した手作り“チーズケーキ”
工藤は投稿で「普通にチーズケーキ 笑 ヨーグルトとかに代用してない ノーマルチーズケーキ」と切り出し、焼き上がりについても「焼き上がりは、焼き方より上に溢れる位こんもりなのに、冷めると下がりしっかりチーズケーキになりますよね 笑」と説明。「久しぶりにシンプルなチーズケーキが美味しかったです」と感想をつづった。
写真には、こんがりと焼き色のついたチーズケーキや、カットされた断面、さまざまな材料などが写し出されており、添えられたデザートについても「白丸はココナッツミルクババロワ 黒丸はゴマと豆乳のババロワ？ババロア!?ババロア！」と紹介している。
また、「卵、クリームチーズ、てんさい糖をブイーン、のち生クリーム、ふるった粉 レモンも入れブイーン。こしながら焼き型へ。180で40分 少し焦げ目をつけたいので、最後の5分は200度！」と材料と作り方を紹介。「私は今米粉をきらしているので全粒粉でしました」と補足している。
この投稿にフォロワーからは「お忙しい中、今日もお菓子作り 時間を上手に使われてて、凄いと思います」「なんでもできちゃう静香さんすごすぎます」「どれも美味しそう」「毎日美味しそうな色んなデザートが」「食べたいです」「しーちゃん、完全にスィーツテロですっ」といった声が寄せられている。
