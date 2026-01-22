女優の大竹しのぶ（68）が14日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。1987年に他界した、最初の夫・服部晴治さんとの思い出を語る場面があった。

サイコロの目の出た年の作品について語る「サイコロ回顧録」のコーナーで、1986年の目を出した大竹。「1986年。二千翔が1985年生まれだから…」としつつ、その年の作品としてドラマ「どたんばたん」「家政婦・織枝の体験」「男女7人夏物語」、映画「波光きらめく果て」、舞台「奇跡の人」を挙げた。

そんな中、「家政婦・織枝の体験」について触れ、「私の旦那さんがプロデューサーをして、そして演出をしまして、TBSのスペシャルドラマを4本ぐらい作りましたね」と回顧。「旦那さんが監督さんなわけですよ。だから一緒に行くし、一緒に帰るんですけども、それがすごく私はうれしくて、うれしくてうれしくて。恥ずかしいとかじゃなくて、ただただうれしくて、とっても毎日幸せだった気持ちでドラマを作っていましたね」と懐かしんだ。

作品については「いろいろなおうちに家政婦さんとして行って、そのおうちの家族の人たちの悲しみとか辛さとかを、織枝さんが静かに解き放していくみたいな、そういう役でした。静かなドラマだけど、とても温かいものを感じるドラマでしたね」と振り返った。

大竹は1973年に女優デビュー。82年にTBSのドラマディレクターだった服部晴治さんと結婚。85年に長男・二千翔さんを出産するも、87年に服部さんがガンと死去。88年、明石家さんまと再婚し、89年に長女・IMALUを出産するも、92年にさんまと離婚した。