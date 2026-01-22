新婚のヘラヘラ三銃士さおりん「缶詰じゃなくて蟹捌いて作った」本格パスタ料理披露「お店かと思った」「盛り付けも綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/01/22】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが1月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのパスタ料理を公開した。
【写真】新婚の32歳美人YouTuber「お店かと…」クリーミーなソースで和えた蟹パスタ
さおりんは「蟹トマトクリームパスタ」と記し、手作りしたパスタ料理の写真を投稿。「缶詰じゃなくて蟹捌いて作った」とこだわりを明かし、蟹とクリーミーなソースがロングパスタにしっかりと絡んだ本格的な1品を披露した。
この投稿に、ファンからは「お店かと思った」「すごすぎる」「手が込んでる」「盛り付けも綺麗」などの声が上がっている。
さおりんは2025年12月16日に一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
