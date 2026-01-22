“ひふみん”加藤一二三さん死去 86歳「アウト×デラックス」などバラエティー番組でも親しまれる
【モデルプレス＝2026/01/22】加藤一二三（かとう・ひふみ）さんが1⽉22⽇午前3時15分、都内病院にて、肺炎のため86歳で永眠したことがわかった。同日、所属事務所・ワタナベエンターテインメントが発表した。
所属事務所は、加藤さんについて「1⽉22⽇（⽊）午前3時15分、都内病院にて肺炎のため86歳にて永眠いたしました」と発表。「⽣前は、皆様より格別のご厚情とご⽀援を賜り、深く感謝申し上げます」とし、「故⼈が⽣前に賜りましたご厚誼に対し、あらためて⼼より御礼申し上げますとともに、ここに謹んで哀悼の意を表します」と伝えた。
加藤さんは1940年1月1日生まれ、福岡県嘉麻市出身。1954年8月1日、当時14歳7ヶ月でプロ四段に昇進し、その後レジェンド棋士として活躍。2017年6月20日、フリークラス規定により引退した。また、「ひふみん」の愛称で親しまれ、テレビのバラエティ番組などにも出演し、幅広いジャンルで活躍。フジテレビ系の「アウト×デラックス」では独特なキャラクターが人気を集めたほか、2017年大晦日放送の「第68回NHK紅白歌合戦」ではゲスト審査員を務め、注目を浴びた。（modelpress編集部）
弊社所属 加藤⼀⼆三（かとう ひふみ）は、令和8年1⽉22⽇（⽊）午前3時15分、都内病院にて肺炎のため86歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます。⽣前は、皆様より格別のご厚情とご⽀援を賜り、深く感謝申し上げます。故⼈が⽣前に賜りましたご厚誼に対し、あらためて⼼より御礼申し上げますとともに、ここに謹んで哀悼の意を表します。
・生年月日：1940年1月1日（86歳）福岡県嘉麻市出身
・段位
1951年8月：3級で剣持松二九段門下
1952年：初段
1954年8月1日：四段当時は歴代最年少（14歳7カ月）
1955年4月1日：五段 順位戦C級1組昇級
1956年4月1日：六段 順位戦B級2組昇級
1957年4月1日：七段 順位戦B級1組昇級
1958年4月1日：八段 順位戦A級昇級
1973年11月3日：九段 九段昇格規定 30点
2017年6月20日：引退 フリークラス規定により
2026年1月22日：死去（享年86 歳）
・タイトル
1960年：第19期「名人戦」でタイトル初挑戦、大山に1-4で敗退（20歳）
1969年：第7期「十段戦」で大山を4-3で破り、初タイトル獲得（29歳）
1982年：第40期「名人戦」で千日手、持将棋を含め全10局の熱戦の末、中原を4-3で破り、名人獲得（42歳）
※タイトル戦登場は24回、獲得は名人1・十段3・王位1・棋王2・王将1の合計8期
・棋戦「NHK杯戦」優勝7回他 棋戦優勝合計23回
・趣味：読書
・著書
「加藤の振り飛車破り決定版」（日本将棋連盟）
「一二三の玉手箱」（マイナビ）
「将棋名人血風録」（角川書店）
他多数
【Not Sponsored 記事】
