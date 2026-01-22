「今日好き」河村叶翔、3日分の“自炊記録”公開「食欲そそるメニューばかり」「料理上手で尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/01/22】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた河村叶翔が1月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。3日分の献立を公開した。
【写真】「今日好き」出身イケメン「食欲そそるメニューばかり」煮込み料理・サラダなど5品並んだ食卓
河村は「自炊記録」として1月19日から21日までの3日間で手作りした料理の写真を投稿。
1日目は、煮込み料理をメインにドレッシングがかかったサラダや生ハムをボール状に包んだ料理などが並び、2日目は、卵黄がのった鶏肉ときゅうりの和え物やサラダ、味噌汁が並ぶ彩り豊かな食卓を披露した。3日目は、こんがりとした焼き目のついた照り焼き料理が中心の食卓を公開し「唐揚げの下味して寝てたら りのんが照り焼きに改造してました」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「全部美味しそう」「食欲そそるメニューばかり」「バランスも良くて健康的」「料理上手で尊敬する」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。河村は相塲星音と「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
