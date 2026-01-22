芳根京子、ディズニー＆ピクサー最新作「私がビーバーになる時」主人公声優に抜擢 “仲良し”生田絵梨花の歌声からパワー「毎日聴かせてもらっていた」
【モデルプレス＝2026/01/22】1月22日、都内でディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』（3月13日公開）メイベル役声優発表イベントが開催され、女優の芳根京子が主人公声優を務めることが発表された。
【写真】主人公抜擢の美人女優、壁突き破り登場「思ったより強くて」
本作は、動物好きの大学生メイベルが、大切な場所を守るため、極秘テクノロジーを使って「見た目はビーバー、中身は人間のまま」で、夢見ていた動物の世界へ飛び込み、動物たちと森を守るために奮闘する姿を描く。主人公・メイベルの日本語吹き替えを務める芳根は、背景パネルを破るというダイナミックな演出のもと登場したが、背景パネルの強度が予想以上だった様子で「思ったより強くて（笑）」「リハーサルは1回でスッといけたんですけど」と笑顔を見せた。
メイベルについては「おばあちゃんとの思い出の森を守るために奮闘する、本当に一生懸命でまっすぐで活発な、動物が大好きな大学生の女の子」と説明。「ビーバーの姿になった時に、かわいらしくチャーミングになるといいなと思って務めさせていただきました」とコメントした。
ディズニー＆ピクサー作品に感じる魅力を聞かれると「人間が住む世界ではない『もしもの世界』っていうものがたくさん描かれているかなと思うんですけど、自分が想像できないことが次々と起こっていくのに、いつの間にか感情移入していて。次はどんな『もしもの世界』に入れるのかなって、いつもわくわくしている」と熱弁。「作品を観ると、優しさや愛が自分にスッと入ってきて。何度も涙したし、何度も救われたし、何度も希望をもらった作品がたくさんあるなと思っています」と語った。
また、最も好きな作品を問われると「『リメンバー・ミー』と『インサイドヘッド2』が大好きで。『リメンバー・ミー』は吹き替え版と字幕版を1人で劇場に観に行って。物語も音楽も大好きなので、DVDも買ったくらい、今でもサントラをよく聴くくらい好きなんです」と告白。また「『インサイドヘッド2』は、本当に心から救われた作品で。感情を擬人化しているという斬新でチャーミングな設定。でも物語はすごくリアルで胸に突き刺さる。本当にあの時、あの作品に出会えてよかったなって思える作品です。劇場で観たんですけど、泣きすぎて終わった直後は立ち上がれなくて。その後に海外に行くお仕事があったので、飛行機の中で字幕版と吹き替え版を一気に2回連続で観ました（笑）。それぐらい好きです」と明かしていた。
これまで、唐沢寿明や大竹しのぶなどが務めてきたディズニー＆ピクサー作品の吹き替えを務めたことについて、芳根は「決まったって聞いたときは、とにかくただただ嬉しくて。ボイステスト、オーディションがあったので、その合否が出るまで、すごくドキドキして」と回顧。「私は生田絵梨花ちゃんと仲良しなんですけど、いくちゃんは『ウィッシュ』をやられてるじゃないですか。いくちゃんの『ウィッシュ』を、“パワーをください”と思って、毎日聴かせてもらっていたんです」と告白した。
続けて「合格が決まった時はたまたまお仕事でイタリアに行っていて。ベネツィアで船を乗る順番待ちをしていた時に、マネージャーさんから『決まりました』って言われて。海外だったこともあり、私はベネツィアの真ん中で『やったー！』って、つい大きな声を出してしまうくらい嬉しかったんですけど（笑）」と合格を知らされたときのことを振り返り、「今、先輩方のお名前を聞いて改めて、収録の時よりも、発表されたっていうこともあって、すごくドキドキしています」と口に。「でも、とにかく皆さんに楽しんでいただけるように、誠心誠意参加させていただきました」と話し、本作については情報解禁前で生田に伝えられなかったとしたうえで「歌声からパワーをいただいていました」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
◆芳根京子、ディズニー＆ピクサー最新作主人公声優に抜擢
◆芳根京子「心から救われた」ディズニー作品明かす
◆芳根京子、“仲良し”生田絵梨花の歌声からパワー
