お笑いコンビ「アンガールズ」の山根良顕（49）が、21日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。ビュッフェでのこだわりを明かした。

ホテルでの朝食バイキングの話題になり、お笑いタレント・ケンドーコバヤシは「朝飯を逃すことも多いな。行ける時は行きたいけど、それより睡眠を選んでしまうことのほうが多い、国内は。海外やったら意地でも起きるけど」とぶっちゃけた。

これに山根は「昔は飲んだくれて朝起きなかったけど、バイキングがついてると行きたくなる」といい、「普段朝、あんなに贅沢することがないし」と話した。

また「ドーミーインとか凄いからね。その地方の名産が置いてある」というケンコバに、山根は「バイキングに行ったら、オレンジジュースを絶対に飲みますね」と告白。共演者からは「分かる」との声が。

その理由として、山根は「スーパーで買うとめちゃくちゃ高い。他のフルーツのジュースは200円行くか行かないぐらい。オレンジジュースだけ、300いくらとか。紙パックのやつ」と説明した。

「だからオレンジジュースは家だと買わないから、贅沢だし飲みたいっていうのと、あとヨーグルトとカレーはちょっとだけ食べたい」と打ち明けると、スタジオでは「ああ〜！」「カレーうまいよな」と共感する声が上がっていた。