Mrs. GREEN APPLE、歴代単独1位の新記録 通算13作の「ミリオンポイント達成作品数」【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「StaRt」と「WanteD! WanteD!」が、21日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、それぞれミリオンポイントを達成。これで通算13作のミリオンポイント達成となり、アーティスト別の「合算シングルミリオンポイント達成作品数」記録は、歴代1位タイから歴代単独1位に浮上した。
【動画】“フェーズ3”開幕、Mrs. GREEN APPLE新曲「lulu.」MV
2曲とも累積再生数は2億回を突破しており、ストリーミング再生数が大きくけん引。最新1月26日付「週間合算シングルランキング」で、「StaRt」が累積100.3万PT（1,003,122PT）に到達。「WanteD! WanteD!」も累積100.1万PT（1,000,762PT）に到達し、それぞれ自身12作目、13作目となるミリオンポイントを達成した。
【StaRt 累積ポイントの内訳】CD：-／ストリーミング：97.2万PT（972,174PT）／デジタルシングル（単曲）：3.1万PT（30,948PT）／デジタルシングル（バンドル）：-
【WanteD! WanteD! 累積ポイントの内訳】CD：0.1万PT（1,417PT）／ストリーミング：98.4万PT（984,334PT）／デジタルシングル（単曲）：1.4万PT（13,719PT）／デジタルシングル（バンドル）：0.1万PT（1,292PT）
さらに「ライラック」は、同日付で累積301.6万PT（3,016,372PT）に達し、「青と夏（点描の唄（feat. 井上苑子））」、「Soranji（私は最強）」に続く自身3作目のトリプルミリオンポイントを達成した。
【ライラック 累積ポイントの内訳】CD：-／ストリーミング：288.6万PT（2,886,149PT）／デジタルシングル（単曲）：13.0万PT（130,223PT）／デジタルシングル（バンドル）：-
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月26日付：集計期間:2026年1月12日〜18日）＞
【動画】“フェーズ3”開幕、Mrs. GREEN APPLE新曲「lulu.」MV
2曲とも累積再生数は2億回を突破しており、ストリーミング再生数が大きくけん引。最新1月26日付「週間合算シングルランキング」で、「StaRt」が累積100.3万PT（1,003,122PT）に到達。「WanteD! WanteD!」も累積100.1万PT（1,000,762PT）に到達し、それぞれ自身12作目、13作目となるミリオンポイントを達成した。
【WanteD! WanteD! 累積ポイントの内訳】CD：0.1万PT（1,417PT）／ストリーミング：98.4万PT（984,334PT）／デジタルシングル（単曲）：1.4万PT（13,719PT）／デジタルシングル（バンドル）：0.1万PT（1,292PT）
さらに「ライラック」は、同日付で累積301.6万PT（3,016,372PT）に達し、「青と夏（点描の唄（feat. 井上苑子））」、「Soranji（私は最強）」に続く自身3作目のトリプルミリオンポイントを達成した。
【ライラック 累積ポイントの内訳】CD：-／ストリーミング：288.6万PT（2,886,149PT）／デジタルシングル（単曲）：13.0万PT（130,223PT）／デジタルシングル（バンドル）：-
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月26日付：集計期間:2026年1月12日〜18日）＞