森香澄「めざましテレビ狙ってる？」に意味深な笑み 生放送で熱烈ラブコール「私、体力めっちゃあるんです」
タレントでフリーアナウンサーの森香澄（30）が、22日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演。同局の朝の番組『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）への野望を明かした。
【写真】ボディラインあらわな衣装でキャバ嬢デビューした森香澄
2019年にテレビ東京にアナウンサー入社し、23年に同局を退社すると、“令和のあざと女王”として多方面で活躍中の森。この日はさまざまなトークテーマから森の素顔を明らかにした。そんな中、木曜レギュラーの島崎和歌子から「『めざましテレビ』狙ってるっぽい」との直球質問が飛んだ。
森がフジテレビの入社試験を受けていた過去を踏まえ、島崎は「フジテレビさんに憧れていて、別にフリーの方がやってもいいわけじゃない？」とその理由を説明したが、これに森は意味深な笑顔で「〇」の札を挙げた。
森は「もちろん機会があるならやりたいし、もともとフジテレビ志望していたときは『めざましテレビ』やりたいですってずっと言っていた。やっぱり『森パン』って呼ばれたいってあったので。今になってかなえられるなら」と言い切った。
この潔さに質問した島崎は「いいねえ〜」と絶賛。その後も森は「私、体力めっちゃあるんです」と“ラブコール”を送っていた。
