¡¡¾´ý³¦¤ÇºÇ¹âÎð¾¡Íø¡¢¸½Ìò¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡¢ÄÌ»»ÂÐ¶É¿ô¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Á¡¢ÈÕÇ¯¤Ï¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡¢¾´ý´ý»Î¤Î²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤Ò¤Õ¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬22Æü¸áÁ°3»þ15Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á86ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡áÌ¾¿Í´Þ¤à6´§¡á¤Ë¤ÏÀä¤¨¤º¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢³èÌö¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡16Ç¯10·î¡¢Ç¯Îðº¹62ºÐ¤ÇÆ£°æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê±ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÐ¶É¤Ê¤É¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¡È²¹¤«¤¤À¼¡É¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£2020Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¥×¥í´ý»Î¿ÍÀ¸¤ÏÉâ¤ÄÀ¤ß¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡5ÅÙ¤ÎAµé´ÙÍî¡¢ÊÖ¤êºé¤¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖAµé¤«¤é5²óÍî¤Á¤Æ¡¢5²ó¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¡¢½Ð¤Þ¤»¤ó¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡×¤ÈÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ò¼«²è¼«»¿¡£¡ÖÂÕ¤±¤Æ¤ÆÉé¤±¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ÆÉé¤±¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ËÍ¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤Î¾´ý¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«Éé¤¹¤ë²ÃÆ£¶åÃÊ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿Æ£°æ2´§¤Î»Õ¾¢¡¦¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¤«¤é¡ÖÅ·ºÍ¤ÎÄêµÁ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤â½¼¼Â¤·¤¿¾´ý¤ò»Ø¤¹¿Í¤¬¡¢Å·ºÍ¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¡¢²¾¤Ë30ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë²¿¤«¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ø²ÃÆ£°ìÆó»°¤ò¸«¤í¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£