宇都宮が香港に1度もリードを許さずEASL2勝目…ニュービル23得点10アシストの大活躍

1月21日、各地で「東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26シーズン」グループステージが行われ、宇都宮ブレックスが香港イースタン（香港）とホームのブレックスアリーナ宇都宮で対戦した。

宇都宮は試合開始から小川敦也が得点とアシストでけん引し7－0の好スタートをきると、大黒柱のD.J・ニュービルも3本の3ポイントシュートを決めるなど躍動。28ー20で迎えた第2クォーターには、比江島慎や小川のペイントアタックで得点を積み重ね、53ー42とリードを広げて折り返した。

ハーフタイム明けの第3クォーターは、ニュービルが得点源となり、同残り5分の時点で最大16点差までリードを拡大。その後、粘る相手の反撃もあり点差を広げることはできなかったが、最終クォーターには比江島が得意のドライブで相手を翻弄するなど見せ場を作り、83ー74で勝利を収めた。

ニュービルは23得点10アシスト8リバウンド3スティールの大活躍でダブルダブルを達成。グラント・ジェレットが22得点8リバウンド、ギャビン・エドワーズが12得点8リバウンド、比江島が10得点を記録した。

4試合を終えて2勝2敗の宇都宮は次戦、2月4日にアウェーのサザンスタジアムで香港と再戦する。

■試合結果



宇都宮ブレックス 83－74 香港イースタン



UTB｜28｜25｜18｜12｜＝83



HKE｜20｜22｜15｜17｜＝74

【動画】ニュービル大爆発…EASL香港戦ハイライト