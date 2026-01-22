YOASOBIのAyaseとikura（幾田りら）がそれぞれ自身のInstagramを更新し、新年会を楽しむ姿を披露した。

【写真】ゲームでも楽しんでいるYOASOBIのAyaseとikuraのサシの新年会

■愛犬も参加してのYOASOBI新年会「気持ち新たに猛進していきます」

Ayaseが「りらとサシで新年会（門松の絵文字）YOASOBIの2026年は目標いっぱい気合いいっぱい」と綴り、公開したのはikuraとのプライベート感溢れる貴重なオフショットだ。

写真の中のふたりは、テーブルゲーム“ペンギンアイスブレーカー”を囲んでいる。1枚目は、片手にハンマーを持ち、反対の手でピースサインを作って見せるikuraと隣で優しく笑うAyaseの姿が収められている。ふたりの楽しそうな笑顔が印象的だ。さらに2枚目には、指で「2026」の数字を作っていたことが判明する。Ayaseが「2」と「0」を、ikuraが「2」と「6」を作り、「2026年」を完成させた。さらに、Ayaseの愛犬も交えてゲームを楽しんでいるショット（3～5枚目）も公開された。

続けて「去年は働き狂って二人きりで喋る時間も存分には取れていなかったので 今一度お互いの考えを共有したり YOASOBIをどんな風に楽しんでいこうか なんて話をしながら楽しくお酒を飲みました」と新年会の内容を報告。「今年のYOASOBIは一味違うぜ 気持ち新たに猛進していきます」と意気込みを記した。

SNSには「ふたりとも楽しそう」「なごみます」「ほっこりしました」「わんちゃんも可愛い」といった声が集まっていた。

■集中してゲームを楽しむikuraとAyase

ikuraも自身のInstagramに「YOASOBI 2026」とコメントして、ゲームを楽しんでいるショットを公開。

Ayaseがゲームの本体を手で押さえ、ikuraがハンマーで狙いを定め、愛犬がそれを真剣に見つめている様子（1枚目）とAyaseがハンマーで叩こうとしている姿（2枚目）を公開。Ayaseも投稿していたピースショット（3枚目）と「2026年」のショット（4枚目）も。

こちらの投稿にもSNSでは「仲良しさん」「遊んでるふたり可愛すぎ」「座ってるわんちゃんも可愛い」といった声が寄せられている。