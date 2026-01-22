ジェイホールディングス <2721> [東証Ｓ] が1月22日後場(15:00)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常損益を従来予想の2億4900万円の赤字→3億1400万円の赤字(前の期は2億7100万円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常損益も従来予想の8200万円の赤字→1億4700万円の赤字(前年同期は1億2400万円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高については、再生医療関連事業において建設工事を行っていた細胞培養加工施設の完成稼働が当初策定の計画より遅れたこと等により、前回予想から減少する見込みであります。なお、当該細胞培養加工施設については、2025年12月16日付「再生医療関連事業における細胞培養加工施設の稼働開始について」にて公表の通り、施設工事が完了し稼働を開始していることから、同月より収益を計上しております。 また、損益に関しても、上記売上高減少の影響に伴い、前回予想を下回る見込みであります。（注）上記の予想は、本資料の公表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値とは異なる可能性があります。

