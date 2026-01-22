15時の日経平均は1046円高の5万3821円、ＳＢＧが396.29円押し上げ 15時の日経平均は1046円高の5万3821円、ＳＢＧが396.29円押し上げ

22日15時現在の日経平均株価は前日比1046.83円（1.98％）高の5万3821.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1352、値下がりは212、変わらずは32と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を396.29円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が295.48円、東エレク <8035>が134.37円、ディスコ <6146>が66.85円、レーザーテク <6920>が31.69円と続く。



マイナス寄与度は86.64円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、イオン <8267>が11.88円、ソニーＧ <6758>が7.69円、豊田通商 <8015>が7.02円、ＫＤＤＩ <9433>が6.42円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位はガラス・土石で、以下、情報・通信、金属製品、石油・石炭と続く。値下がり上位には小売、その他製品、非鉄金属が並んでいる。



※15時0分12秒時点



