［Ｇルーキーズ２０２６］

「派手なファインプレーはいらない」が信条。

新人合同自主トレーニングでは、軽快な足運びで打球の正面に入り、基本に忠実な捕球、送球を繰り返す。再現性の高い一連の動作は、体に染みついている証しだ。

所属していたチームでの個別練習が礎となっている。前方から転がしてもらった緩い球を、くぼみのない特別なグラブで捕球し、素早く握り替え、ネットへショートスロー。素手でも行うこうした特訓を、全体練習後、照明に灯がともるまで続けてきた。１２０球ほど入るかごが決まって３箱は空になった。

補強選手として出場した２０２３年の都市対抗で、延長でタイムリーエラーを犯してチームも敗れ、正確なハンドリングにこだわるようになった。キャッチボールでも実戦を想定し、様々な体勢からスローイングする。「試合にどうつなげるかを常に考える癖がある」。グラウンド外でも小さな積み重ねを大切にし、就寝前の１５分間のストレッチを欠かさず、高校以降に大きな故障はない。「丈夫さでは負けない」と言い切るゆえんだ。

高校３年夏は沖縄大会の３回戦で敗退。社会人に進む中、「プロを意識するような実力ではなかったことで、過信せず、練習に打ち込めた」。ドラフト指名漏れが続くと、筋力トレーニングに精力的に励むようになった。体が一回り分厚くなって長打力も増し、沖縄電力の平田太陽・前監督は「自分に足りない点を見つめられる選手」と評する。

昨秋からは本職の遊撃に加え、二、三塁の守備にも取り組んでおり、「常に試合に出続けるチームに必要なピースになりたい」。高卒から６年かかってプロ入りの夢を果たした苦労人は、堅実なプレーでチームを支えるつもりだ。

（井上敬雄）

シーサー携え上京

沖縄を離れて生活するのは人生初で、シーサー２体を携えて上京した。社会人での一人暮らしを機に購入したといい、偶然にもオレンジ色の「ジャイアンツカラー」。伝統の魔よけの獅子にならい、「チームの守り神になれるように」と堅守を誓う。

◆こはま・ゆうと＝沖縄県出身。沖縄・中部商高から沖縄電力に進み、補強選手も含め、都市対抗には昨年まで３大会連続で出場。２０２４年には遊撃手で九州地区ベストナインに選出された。１メートル８０、８６キロ。右投げ右打ち。背番号３３。