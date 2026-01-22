¡Ú ÃÝÆâÍ³·Ã ¡Û¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡¡ºòÇ¯1·î¤«¤é³«»Ï¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼»ö¶È¤ò¸å²¡¤·¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃÝÆâÍ³·Ã¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¶¨²ñ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë»ñ³Ê¤Ç¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤àÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ðÁÃÅª¤ÊÃÎ¼±¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤¬°·¤¦¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÌÀ³Î¤Ê°Õ»Ö¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤¬±Ä¤à¥³¡¼¥Ò¡¼»ö¶È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Çà2021Ç¯¤Ë¾®·¿ßäÀùµ¡¤ò¹ØÆþáà¿ôÇ¯´Ö¡¢ßäÀù¤ÎÎý½¬¤ò½Å¤Íáà2025Ç¯1·î¤«¤é·î1²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥Èá¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖµîÇ¯¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢Ë¡¿Í²½¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ö¶ÈÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤âÂ¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÌµ»ö¤Ë»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤Ò¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡×¤È¡¢àÎ¾ÎØ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿á¤³¤È¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£¸å¤â³Ø¤Ó¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯ºß¸Ë¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤¤¡×¡Ö´õ¾¯À¤Î¹â¤¤À¸Æ¦¤ò»ÅÆþ¤ì¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Ë¤â¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥Æ¥¥¹¥È¡£Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤âà¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î´ðËÜÅª¤ÊÃÎ¼±¤È¤«¤ò¡¡¤Ð¤Ã¤Á¤êÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¡¤¹¤´¤¯Í°ÕµÁ¤Ç¤·¤¿á¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¼¼Â¤·¤¿Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
