将棋界で最高齢勝利、現役勤続年数、通算対局数など数々の記録を持ち、晩年は「ひふみん」の愛称で親しまれた、将棋棋士の加藤一二三（かとう・ひふみ）さんが22日、肺炎のため86歳で亡くなったことが分かった。福岡県出身。戦前生まれ最後の名人経験者だった。

所属するワタナベエンターテインメントは「弊社所属 加藤一二三(かとう ひふみ)は、令和 8 年 1月 22日（木）午前3時 15、都内病院にて肺炎のため86歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます」と報告。「生前は、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、深く感謝申し上げます。故人が生前に賜りましたご厚誼に対し、あらためて心より御礼申し上げますとともに、ここに謹んで哀悼の意を表します」と呼びかけた。

1940年（昭和15年）生まれ。54年8月に14歳7カ月で史上初の中学生棋士に。16年に14歳2カ月で四段に昇段した藤井聡太が更新するまで、62年にわたり維持された記録だった。「神武以来（じんむこのかた）の天才」と呼ばれた。タイトル戦は名人、棋王など獲得合計8期。17年に引退するまで、歴代1位の現役勤続年数62年10カ月を誇り、通算成績は対局数2505（歴代1位）で1324勝（同4位）1180敗（同1位）。

引退後はバラエティー番組でもその才能を開花させた。ネクタイを畳につくほど長く結ぶ、対局中は昼も夜もうなぎを食べる、おやつに大量の板チョコを食べるなどの数々の“伝説”が話題に。独特の早口や天然なキャラクターも相まってメディアに引っ張りだこになった。17年には「アウト×デラックス」でアーティスト名「大天才ひふみん」として歌手デビューした。

愛称の「ひふみん」は「2017ユーキャン新語・流行語大賞」（現代用語の基礎知識選）でトップテン入り。同年にはNHK紅白歌合戦の審査員を務めた。将棋の枠を超え、お茶の間に愛された。

22年には将棋界における長年の功績と引退後の芸能活動や講演活動を通して将棋の認知度を高めることに貢献したことが高く評価され、「文化功労者」に選出された。将棋界からは大山康晴十五世名人に続いて32年ぶり2人目の栄誉だった。