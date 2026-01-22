将棋界で最高齢勝利、現役勤続年数、通算対局数など数々の記録を持ち、晩年は「ひふみん」の愛称で親しまれた、将棋棋士の加藤一二三（かとう・ひふみ）さんが22日、肺炎のため86歳で死去した。福岡県出身。戦前生まれ最後の名人経験者だった。マルチな活躍でお茶の間を沸かせた“レジェンド”の功績を振り返る。

1940年（昭和15年）生まれ。名前の由来は1月1日生まれで、1940年が日本の皇紀でいう紀元2600年にあたり、この2の数字を間に三男であったことから「一二三」と名付けられたという。小4の時に目にした新聞の将棋観戦記と詰将棋に影響を受け、51年に南口繁一門下として関西奨励会入り。54年8月に四段昇級でプロ棋士に。14歳7カ月での快挙で史上初の中学生棋士となった。これは16年に14歳2カ月で四段に昇段した藤井聡太が更新するまで、62年にわたり維持された記録だった。

58年4月に18歳3カ月で八段となり「神武以来（じんむこのかた）の天才」と呼ばれた。73年九段に昇段。棋風は居飛車党を貫き、数々の定跡の発展に貢献。自身が良いと思った戦型を採用し続け、時の流行りの戦型にはあまり左右されなかった。タイトル戦は名人、棋王など獲得合計8期。17年に引退するまで、歴代1位の現役勤続年数62年10カ月を誇り、通算成績は対局数2505（歴代1位）で1324勝（同4位）1180敗（同1位）。引退後はテレビのバラエティー番組にも数多く出演し、「ひふみん」の愛称で人気を得た。

妻は中学時代の同級生。棋士となり、学校を休みがちの加藤さんに授業ノートを貸してくれたことが縁で20歳の時に結婚。愛妻家として知られ、引退の対局では最初に妻に礼を言うため感想戦もなく帰宅。その後の引退会見では「長年にわたって私とともに魂を燃やし、ともに歩んでくれた妻に深い感謝の気持ちを表したい」と話した。敬虔なクリスチャンでもあった。