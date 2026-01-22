大阪府警捜査４課の警察官らが、捜索中に捜査対象だった男性らに暴行したとして特別公務員暴行陵虐罪で起訴や在宅起訴された事件で、暴行の様子を映したカメラ映像の存在を隠し、映像はないとする虚偽の報告を大阪地検にしたとして、府警が近く、上司の同課警部（４５）を犯人隠避容疑で書類送検する方針を固めた。

捜査関係者への取材でわかった。

暴行事件は昨年７月１５〜１６日に起きた。起訴状などによると、女性を性風俗店に紹介したとする職業安定法違反容疑で、４課の捜査員ら２０人以上が大阪市内のビル一室にあるレンタルオフィスを捜索。この際、捜査員６人が捜査対象だった男性３人をそれぞれ殴打するなどの暴行を加えたとされる。

その後、３人の弁護人から証拠保全の申し立てを受けた裁判所が、府警と地検に証拠を残すよう求めていた。

捜査関係者によると、捜査を指揮していた警部は暴行発生後の昨年７月、暴行の様子が映ったカメラ映像の有無を府警に照会した地検に対し、府警のハンディーカメラに暴行の一部を収めた映像があることを認識していたにもかかわらず、「ない」と虚偽の報告をした疑い。

ハンディーカメラの映像は、地検からの照会前、ビル管理会社から府警に「防犯カメラの映像は消去していいか」と問い合わせがあったため、警部の指示で部下が、暴行の様子が映った防犯カメラ映像を接写したものだった。その後の府警の内部調査で、ハンディーカメラ映像の存在が明らかになった。

防犯カメラ映像の消去については、府警側は管理会社に「任せる」と回答。管理会社は消去しておらず、残っていることが確認された。

カメラ映像を巡っては、ビル側が設置した防犯カメラとは別で、府警がビルに設置した捜査用カメラのデータが消去されていたことが、今回の事件の公判で明らかになっており、府警はこの経緯についても調査している。