ミラノ・コルティナオリンピックへの出場取り消しとなったボブスレー競技について、連盟が経緯の説明を行いました。

13日時点で出場資格を満たしていないことが明らかとなり、ミラノ・コルティナ五輪へ出場できないことが判明した「ボブスレー男子2人乗り」。日本代表は1972年の札幌オリンピックから2014年のソチオリンピックまで12大会連続出場を果たすなど、世界の舞台でも躍動してきました。

今回の出場取り消しについて、公益社団法人日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は、経緯を説明。選手らは大会出場のため海外遠征を行っていましたが、この際に他国選手から、日本代表が出場資格に含まれる「4人乗り種目」へ出場をしていない(出場資格を満たしていない)ことが指摘されたといいます。

この出場資格については、2023年12月7日に国際統括団体から「資格取得システム変更に関する通知及び説明に関するメール」が届いていたとのこと。しかし確認体制が十分に設定されていなかったことで、チームやコーチ・選手間にも共有できていなかったといいます。その後の、チームの目標設定においても「4人乗り種目」については認知されず。今回の内容につながりました。

連盟は今後の対応について発表。選手らのケアを行っていくとともに、連盟の責任であることを強調しながら「選手の皆様に一切の責任はない」、「当該コーチのみの責任とするものではありません」とコメントを寄せています。