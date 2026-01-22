元モーニング娘。でタレントの矢口真里（43）と、同じくモー娘OGでタレントの石川梨華（41）が、21日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。元メンバーとの食事の際の石川の振る舞いに、矢口が感動した。

石川は元メンバーとよく食事をするという。「高橋愛ちゃんと譜久村聖ちゃんと仲良くて」。高橋が39歳、譜久村が29歳と年齢はばらばら。矢口が「そういう時って、割り勘？」と聞くと、石川は「え、お金の話、します？」と言い、「もちろん払います」と笑った。矢口は「え、うそ〜、えらい！」。

石川は「誕生日のお祝いをいつもするんですけど、私の時は、甘えさせてもらいます。愛ちゃんに」。矢口が「それ以外は全部、梨華ちゃん？」と言うと、「はい。ちょっとかっこつけさせてもらっています」と石川。矢口は再び「えらい、素晴らしい」と言った。

石川は「みんな『いいです、いいです』って」と2人が払おうとするが、「後輩にごちそうしてあげて、って」と答えるという。矢口は「かっこいい、素晴らしい」。そして「それをどこにも言わないから、梨華ちゃん」と褒めた。石川は「言わないですね」。矢口は「よかった、聞けて。ついに聞けた」と満足そう。

矢口は「気になっていたの。ランチ、いつも行ってるけど、これどっちなんだろう、割り勘なのかな、でもさすがにな…と思いながら。今日、すっきりしたわ」と続けた。

石川は「子育てとか育児がメインで、お仕事はちょっとマイペースでやらせてもらっている中で、本当にリフレッシュできる時間なんですよ。私とともに、この時間を過ごしてくれてありがとう、っていう気持ちで」と話した。