楽天は22日、ファーム・リーグ公式戦で、山形県（山形市）、秋田県（秋田市）、岩手県（盛岡市、陸前高田市）、宮城県（南三陸町）、福島県（郡山市）で主催試合を行うことになったと発表した。

＜2026シーズン 東北各県でのファーム・リーグ公式戦 開催概要＞

■山形県

開催日：5月24日（日）オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ戦［13:00試合開始］

開催場所：きらやかスタジアム（山形市総合スポーツセンター野球場）

※同球場での開催は2023年以来3年ぶり（2024年は雨天中止）

■秋田県

開催日：6月13日（土）DeNA戦［13:00試合開始］

開催場所：こまちスタジアム（秋田県立野球場）

※同球場での開催は2023年以来3年ぶり

■岩手県

開催日：6月14日（日）DeNA戦［13:00試合開始］

開催場所：きたぎんボールパーク（いわて盛岡ボールパーク）

※同球場での開催は2024年より3年連続

開催日：7月11日（土）日本ハム戦［12:00試合開始］

開催場所：楽天イーグルス奇跡の一本松球場（高田松原運動公園第一野球場）

※同球場での開催は2022年より5年連続

■宮城県

開催日：7月12日（日）日本ハム戦［12:00試合開始］

開催場所：楽天イーグルス平成の森球場（平成の森しおかぜ球場）

※同球場での開催は2023年以来3年ぶり

■福島県

開催日：9月13日（日）オイシックス新潟戦［12:00試合開始］

開催場所：ヨーク開成山スタジアム（開成山野球場）

※同球場での開催は2008年以来18年ぶり