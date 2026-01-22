「 今の自分を作った」『ホンジャマカ』石塚英彦が語る「私の少年時代」

昔の経験が芸能界でも役立っています

みなさん、ごきげんよう。今年も半袖で始まった石塚英彦です。

さて今回は、「石塚英彦が出来るまで」をテーマに書かせていただきます。

昭和37年2月、神奈川県の横浜市で私は生まれました。子供の頃は近所の大人だけでなく、街中の大人たちが親のようでした。悪いことをすれば怒られ、良いことをすれば褒められる。ですから街を歩く時は、人に怒られないように注意して歩いたものです。

友達と盛り上がっていても、大人とすれ違う時は静かにしたり、車道にはみ出さないように気をつけたりして歩いていました。家では父が怖かったですが、外でも緊張感があった子供時代でした。

そんな中、心が安らぐ友達が近所にいました。「大和久(おおわく)くん」です。彼とは同い年で、保育園から中学校まで一緒に通っていました。特に小学生の頃は、大和久くんと遊ぶのが大好きでした。

私が大和久くんの家の前に立ち、「大和久くーん、遊ぼ！」と声を掛けると、ドアが開きます。インターホンがまだ無い時代です。私が「家の中で遊ぼ」と言うと、大和久くんは「中で遊んでもいい？」とママに確認し、家に入れてくれます。

大和久くんの家に入った私の目的はただひとつ、プラレールです。当時、プラレールを持っている子供は珍しかったのです。大和久くんのプラレールなのに、私が中心になってレールを組み立て、完成するとうつ伏せになり、リアル目線で電車が近づくのを楽しんでいました。

ほとんどの家庭では母親のことを「お母さん」と呼んでいた時代に、大和久くんの家では「ママ」と呼んでいました。そんな姿に、少し憧れていました。

大和久くんとは、高校から別々になりました。やがてお互い大人になり、しばらく会わなくなりました。そんな大和久くんとの久しぶりの再会は、私の母の葬儀です。大和久くんは「何か手伝うことがあったら言ってね」と言ってくれました。子供の頃の親友は、50年以上の歳月が流れても親友でした。

私は子供時代に「こんにちは」、「ありがとう」、「ごめんなさい」の大切さを、そしてここへきて、親友の大切さを学んだのです。

柔道部で培われた精神力

以前にも書いたように、高校時代は柔道部に所属していました。とにかく練習がキツかったことを覚えています。毎日、腕立て伏せを100回、逆立ち歩きで道場を往復、体育館の天井から吊るされたロープを腕の力だけで登ります。私の人生で、この頃が一番体力がありました。柔道部では上下関係の厳しさや、集中力・精神力を強くする方法も学びました。

今でも私は仕事の時、現場に入るのが異常に早いです。周りのスタッフに気を遣われてしまい申し訳ありませんが、先輩より早く道場に入る部活時代の習慣が未だに残っているのです。この習慣は、特に上下関係を重んじる芸能界で役立っていると思います。

また、柔道部では練習中に辛そうにしていると、顧問の先生に「苦しい顔をするな」と活を入れられました。限界だと思った筋トレも「あと２回！」と言われると、不思議とできてしまいます。自分では限界だと思っていても、精神力でその先へ行けるものなのです。

20歳で劇団に入り、22歳でお笑いの道へ進み、現在に至るまで苦しさや悩みもありました。それを乗り越えることができたのは、諦めないことや自分の力を信じることを柔道部で教えていただいたからだと思います。

『FRIDAY』2026年1月23日号より

文・イラスト：石塚英彦

’62年、神奈川県生まれ。恵俊彰とのコンビ「ホンジャマカ」で活動、「元祖！でぶや」（テレ東系）などのバラエティに加え俳優や声優としても活躍。現在、「よじごじDays」（テレ東系）の金曜MCとして出演のほか、YouTubeやInstagramにも注力している