「自転車に乗るときの防寒対策」→【セリア】で！ ALL110円♡「優秀アイテム」

この時季の自転車移動には防寒対策が必須！ アウターだけでなく、小物も上手に取り入れるのが冷えを回避するポイントです。そこで今回は【セリア】から、110円でゲットできる「防寒アイテム」をご紹介。プチプラながら実用面で頼りになりそうな、優秀アイテムを厳選しました。

薄手素材のハンドウォーマー

【セリア】「ハンドウォーマー 2P」\110（税込）

指先オープンタイプのハンドウォーマー。スマホの操作や細かい作業などの際も、外すことなく使える便利なアイテムです。薄手でストレッチ性のある素材を使用しており、かさばりにくいのも嬉しいポイント。@ftn_picsレポーターのとも*さんは「軽くてフィット感があり、速攻でお気に入り」と絶賛！

首元の防寒に欠かせないネックウォーマー

【セリア】「フリースネックウォーマー」\110（税込）

冷たい風が入り込む首元には、ネックウォーマーがおすすめです。レポーターのとも*さんによると「フリースなので肌へのチクチク感もなく、保温性も抜群」とのことで、気負わず使えて毎日手に取りたくなりそう。ドロスト付きでフィット感を調整できるため、走行中のすきま風もガードしやすいです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。