上戸彩「どこを歩いていても『ズートピア２』を感じる」 日本版声優陣がメガヒット御礼舞台あいさつに登壇
ディズニー・アニメーションの映画『ズートピア２』が全世界興収歴代9位にランクイン、国内興収130億円突破。このメガヒットを祝し、1月21日に、『ズートピア２』超メガヒット御礼舞台あいさつが開催され、ウサギの警官・ジュディ役の上戸彩、キツネの相棒・ニック役の森川智之、ズートピアの“陰謀論“を語るビーバーの配信者・ニブルズ役の江口のりこ、ズートピアの新市長・ウィンドダンサー役の高嶋政宏、ズートピア警察署の受付担当・クロウハウザー役の高橋茂雄（サバンナ）ら物語を彩った日本版声優陣が一同に集結した。
『ズートピア２』の規格外な超メガヒットにより、お祝いムード一色となった会場内。日本版声優陣が晴れやかな表情で登壇すると、満席の観客席から温かい拍手と黄色い歓声が届けられた。
「超メガヒット御礼舞台あいさつとして、皆さんのおかげで今日を迎えることができました。また皆さんにお会いできることが嬉しいです」と上戸。さらに「超メガヒット。これは応援してくれている皆さんのおかげです」（森川）、「今日はとっても寒いですけど、来ていただきありがとうございます」（江口）、「去年の上映から年またいで、超メガヒットということで、皆さんありがとうございます！」（高橋）とキャストが口々に感謝の言葉を述べた。
また、本作で馬のキャラクターを演じ、自身も午年の高嶋は「みなさん、こんばんは〜〜〜〜〜ん！！」と馬の鳴きマネを披露し会場を沸かせたのち、「前回のイベントで国宝を超えたらいいなと小さい声で言ったのですが、もう少しですよ！ それにしても130億超え。本当にみなさんのおかげ。それしかありません」とあいさつした。
公開から間もなく2ヵ月が経過するものの、未だ勢い衰えず記録を更新し続けている本作。その勢いは『アナと雪の女王２』の133億7000万円に迫る大躍進を見せている。その反響について問われた上戸は「日々、携帯電話を触ったり、SNS見ていると、ズートピアがあふれていて。お子さんもママ友さんも、みんなが観たよって声かけてくれて。なかなか映画館に行かない人も映画館に行ってくれているので、有難いです」と改めて心境を吐露。
森川も「ハッピーニューイヤーのあいさつが友人や知り合いから来るときに、『ズートピア観ましたよ！』と加えられていることが本当に多くて、嬉しかったですね。家族と行きましたとか、みんなで行きましたとか、言われまして」と同調し、江口も「数字的なことはよくわからないですが、私の友達の子供が観たよと声かけてくれたりして、そういうのは嬉しいですよね」と身の回りで起きた実感を報告。
また、高嶋は「友だちの思春期の娘さんとかが、「『ズートピア２』観ました！ 100億突破おめでとうございます！」と声をかけてくれるようになりました。話したことのないご近所さんも、『馬のやつ見ましたよ、よかったですね！』と。130億は通過点じゃないかなと。オリンピック選手みたいなこと言っていますが。ここからまたメガメガヒット舞台あいさつがあるのではないかと」とユーモアを交えてコメント。高橋は「サウナのロウリュウのイベントでZooを流して、サウナ室のおじさんたちが曲に乗って楽しんでいました。まさに今も盛り上がっています！」とサウナ―ならではのエピソードで笑いを誘った。
さらに上戸は、年をまたいだ超メガヒットという情報を受けて、「年賀状にも観たよって書いてくれる友達もいましたし、今までにない現象が『ズートピア２』には起きていると思います。10年間で、『ズートピア２』は違いますね。舞台あいさつの数も多かったです！しズ〜おか県のような日本全国ズートピア化計画で地方に行ったり。ディズニーさんの本気度を感じます」と前作と比べてパワーアップを実感したことを打ち明けた。
続いて、会場に集まったファンたちから募集した質問に登壇者が直接回答する「質問コーナー」へ。
最初の質問は、「作品が好きすぎて何十回も観たのですが、皆さんが大好きなシーンを教えてください！」。上戸は困った表情を浮かべながら「選べない！（江口のほうを見ながら）ニブルズもすごく可愛いし…！ 『やぁども』のあいさつシーンも好きです。でも、最後のニックがニンジンペンに録音した名言のシーンも好きです！」と語る。それを受けて江口は「最後の方のシーンでニックとジュディが、二人向き合って話し合っているところ、好きですね！」と、同じく後半部分で印象に残ったシーンを明かした。
高橋は「僕のセリフの『猫は光を追っちゃうんだったぁ！』っていうシーンですね！息を吐く部分とか、細部までこだわって収録したので、いまでもスルッと口で言えちゃいます」と得意げ。高嶋はナマケモノのフラッシュの登場シーンから「『断る…わけない』のところ！ 断る、で一度切るんです。彼、カッコイイんですよ！」とモノマネも交えてコメント。森川は「今日は寒い1日ということで…僕はジュディとニック、ふたりで雪上車に乗っているシーン。そこはキュンとします！」とお気に入りシーンを披露した。
続く質問は、「ズートピアの住民になるなら、どんな動物がいいですか？」。上戸はナマケモノのフラッシュを挙げ、「フラッシュのスピード感で人生を歩んでみたい。私はせっかちなので」とコメント。森川は「やっぱりキツネが良いですけど。そうですね…」と悩みながらも「キツネですかね！ 思い入れが強すぎちゃって！」とニック愛があふれる回答を。
高橋は「歌姫のガゼルとかどうですか？ あんなに人気なんですもん！ 歌とか全然できないジャンルなので。僕からは一番遠い存在です！」と自身の演じたガゼルファンのクロウハウザーと共通した羨望の想いを吐露。江口は今回登場した爬虫類から「トカゲの仲間かな。劇中でエリマキトカゲがトランペットを吹いているシーンがあるんですけど、その仲間がいいですね」と具体的なイメージをコメント。高嶋は「『ズートピア２』には出てないんですけど、個人的にはドーベルマンになりたいですね。カッコイイじゃないですか。肉とか骨ごとがりがりがりがり食べて。」と個性的な視点を披露した。
続いて「新市長のウィンドダンサーが大好きです。今年は午年なので、すべて上手くいくようなエールをお願いします！」と高嶋への質問が。高嶋は「2026年、馬のように勢いよく、つっぱしって行こ〜〜〜〜〜う！！」と馬の鳴きマネとともに気合いの入るエールを送った。
次の質問は、「もしズートピアの世界の住民になれたら、どんな休日を過ごしたいですか？私は各地区の自然の音を聞きに行きたいです」。質問カードを引いた高嶋は「やっぱりズートピアガラが開催されているところで、（自身が演じるウィンドダンサー）市長の話を聞いていきたいです」と劇中シーンになぞらえて答えた。
森川は「いま寒い時期なので、ツンドラの雪がサクサクする感じで、キツネになってぴょんと飛び跳ねたい」と引き続きニック愛あふれるキツネとしての回答を披露。上戸は「今回でいうなら、爬虫類が隠れ住んでいるところに行きたいです」という答えに森川は思わず「ひぇ〜ですよ。僕はちょっと蛇が苦手でね。ニックと同じなんですよ。」とコメント。
江口は「どこ行こうかな。水辺のエリアが楽しかったので、あそこで遊びますかね！ ぴょんぴょん跳んで！」と笑顔をこぼし、高橋は「ジュディの地元の田舎の方に行ってみたいですね。うさぎが何羽いるのか数えてみたいです」と互いの答えにコメントしあい、和気あいあいな雰囲気で回答した。
最後は「『やぁども』のあいさつシーンがツボで、家で子供と一緒に真似ています。より上手くなるためにどういう点に気を付けたらいいとか、実際に工夫されたことなど、ぜひレクチャーをお願いします！」というリクエスト。
質問カードを引いた高橋からの「このシーンは別々で収録しているんですよね？」という質問に、実際にこのシーンを披露した江口は「別々です！」と答えつつ、「元の英語バージョン観るとすごく面白んですよね。でも日本語で観ると確実に文字数が少なくて、これが面白くなるのかな？と不安だったんです。監督の言うことをずっと聞いていましたね。高橋さんの『猫は光を追っちゃう』と同じ状態で何度もやりましたね」と若干苦しい表情で振り返る。高橋は「『やぁども』はめちゃくちゃたくさんやったんですね！ 江口さんの中では疲れているみたいです（笑）。自分でしんどくなるぐらい、練習するといいみたいですね！』と笑いを交えながらまとめた。
その後、『ズートピア２』の日本超メガヒットを祝し、USのディズニー・アニメーション・スタジオから日本版声優陣へ、感謝をこめたサプライズプレゼントが。この日のためだけに切り出された『ズートピア２』のアートフレーム“Thank you Japan オリジナルアートフレーム”が贈呈された。
思わぬサプライズに全員が驚きと喜びの表情を浮かべる中、上戸は感無量の様子で「すごい！」と喜びの声を上げながらも、アートフレームに描かれたシーンについて「ウルウルしちゃうぐらい、大好きなシーンなんです。このシーン切り取ってくださって嬉しいです。キュンキュンするシーンで、凄く嬉しいです」とコメントした。
最後に『ズートピア２』日本版声優チームを代表して、森川がファンに向けて「まだまだ『ズートピア２』、勢い留まることを知りません！ 本当に皆さんが愛してくれて、各キャラクターを推してくれたおかげです。まだまだ何度も楽しんでいただいて、また超超メガヒットイベントでお会い出来たら嬉しいです！ ありがとうございました！」と改めて感謝の言葉を。
上戸も「『ズートピア２』が街にあふれていることや、どこを歩いていても『ズートピア２』を感じることが多くて、とても嬉しいです！ でも、まだまだ観ていない人には観て欲しいですし、まだまだ日本をズートピア化させたいです。まだまだ皆さんに愛していただけるように、皆さんどうぞ宜しくお願い致します！」と熱くコメントした。
アニメーション映画『ズートピア２』は公開中。
※高嶋政宏の「高」は「はしごだか」が正式表記
