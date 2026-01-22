乃木坂46、自身通算3作目の「合算アルバム」首位 週間音楽ランキングで2冠【オリコンランキング】
乃木坂46の約7年ぶりのオリジナルアルバム『My respect』が、21日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント19.6万PT（195,511PT）で自身通算3作目の1位を獲得。同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキングで2冠【※】となった。
【動画】この曲も収録…これまでにない雰囲気の「ビリヤニ」MV
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
続く2位には、NCT WISH初の日本オリジナルミニアルバム『WISHLIST』が、週間7.0万PT（69,931PT）でランクイン。本作は、同日付の「オリコン週間アルバムランキング」でも2位に初登場した。
そのほか6位には、YOASOBIのボーカルikuraとしても活動する幾田りらの2ndアルバム『Laugh』が週間1.7万PT（17,279PT）でランクイン。自身初のTOP3入りを記録した前作『Sketch』（2023年3月20日付）に続き、自身通算2作目の合算アルバムTOP10入りとなった。同作は、昨年大みそか放送の『第76回NHK紅白歌合戦』でも披露した「恋風」や、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クールのオープニングテーマ「百花繚乱」などが収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月26日付：集計期間:2026年1月12日〜18日）＞
