世界一賢い犬種に「パパが前にランチ買ったお店、分かる？」と伝えた結果…人間顔負けな「衝撃の結末」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で140万回再生を突破し、「本当に頭のいい子」「鳥肌立った」といったコメントが寄せられています。

【動画：世界一賢い犬種に『パパが前にランチ買ったお店、分かる？』と無茶ぶりをした結果→衝撃の結末】

「ダメ元の難題」をワンコに

Instagramアカウント「luke_smbc」に投稿されたのは、ボーダーコリーの男の子「ルーク」くんに「パパが前にランチ買ったお店、分かる？」と尋ねてみた時の様子。そのお店に行ったのは1ヶ月ほど前で、パパ曰く「ダメ元の難題」だったのだそう。

ルークくんにはお店の名前を教えていなかったため、お店に行った時の状況を伝えたパパ。パパのランチを買った、外で待っていた…といったヒントを頼りに、ルークくんは一生懸命考えている様子。

ピンときた！

お店が分かったのか、迷いなく颯爽と歩き始めたルークくん。「分かる？」と聞かれると、「わかるよっ」と言わんばかりの笑顔をパパに向けてくれます。信号待ちも完璧にこなし、ルークくんはどんどんと進んでいきます。

お店までは2キロほど距離がありますが、ルークくんは前回お店に行った時とは全く違ったルートを歩いていたのだそう。少し遠回りはしましたが、1ヶ月前に1度来ただけのお店に無事到着。ルークくん、人間より賢いかもしれません…！

無事パパをご案内

パパに「すごいね！」と褒められると、「ここでしょっ」と心なしかドヤ顔のルークくん。パパとの優しいやりとりを見ていると、ルークくんのすごさに感銘を受けながらもほっこりしてしまいます。

買い物の間は、ルークくんはお店の外で伏せてパパを待ちます。パパもビックリの言葉の理解力と、人間顔負けの記憶力を存分に見せてくれたルークくんなのでした。

投稿には「本当に頭のいい子」「鳥肌立った」「ご主人様を見る時いつも笑顔」「やり取りにも愛情を感じます」「私だったら案内も出来ないし、え？そんなことあったっけ？ってなるｗ」「なんておりこうさんなんだ」といったコメントが寄せられています。

ルークくんの穏やかな日常は、Instagramアカウント「luke_smbc」でチェックすることができます。

