昨季までフランスの名門リヨンではベテランFWアレクサンドレ・ラカゼットが背番号10を任されてきたが、ラカゼットは昨季限りで退団。



今季より新たに10番を背負っているのは、チェコのヴィクトリア・プルゼニから750万ユーロで加入した25歳のチェコ代表MFパヴェル・シュルツだ。



これまではチェコ国内でプレイを続けてきた選手で、そこまで知名度は高くなかったかもしれない。しかし、すでにシュルツの獲得は大ヒットだ。





Le sang froid de Pavel Šulc pour trouver la lucarne d'un angle complétement fermé



Quel régal#OLSB29 pic.twitter.com/XJBSt2nQEo — Olympique Lyonnais (@OL) January 18, 2026

ここまでリーグ戦で9ゴール2アシストを記録しており、攻撃の中心になっている。前節のスタッド・ブレスト戦でも得点を記録しているが、シュルツの実力については指揮官パウロ・フォンセカも称賛している。「（彼の活躍は）サプライズではないよ。彼には本能的な嗅覚があり、ボールがいつも彼のところにくるのだ。彼は素晴らしいゴールを決めている。そういうことを自然にできるのだ。特別なタイプの選手だよ」（『Foot Mercato』より）。リヨンではレアル・マドリードからレンタルで加わったFWエンドリックが話題を呼んでいるが、攻撃の中心はシュルツだ。2024年にはチェコ代表デビューも果たしていて、3月に控えている2026W杯プレイオフでも重要戦力となるだろう。