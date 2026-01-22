建造物損壊の疑いで現行犯逮捕され、謹慎処分を受けた歌舞伎俳優の中村鶴松が中村屋の巡業「春暁歌舞伎特別公演２０２６」（３月７〜２５日、東京・府中の森芸術劇場など全国１１か所）も休演することになった。「墨塗女」の太郎冠者は中村いてうが代役を勤める。

昨年１０月に行われた取材会で中村勘九郎は鶴松について「戦力ですから。頼もしいです。『墨塗女』が当たるか、当たらないかは鶴松次第」と信頼を明かし、中村七之助も「鶴松は、どんどん力をつけています。（現在の予定では）１００％太郎冠者が主役。太郎冠者の作品。彼に任せられる」と話していた。

鶴松は、来月の歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（１〜２６日）で幹部昇進し、初代中村舞鶴（まいづる）を襲名することが発表されていたが、松竹は２１日に休演を発表。襲名披露も見送りとなり、鶴松が演じる予定だった「雨乞狐」は中村勘九郎（４４）、中村七之助（４２）が勤める。

所属事務所は「多大なご迷惑ご心配をおかけしまして大変申し訳ございませんでした」と謝罪。トラブルについては「泥酔状態の中村鶴松が来店した際に、注文時に本人の勘違いによることでトラブルとなり、店舗出入口の自動ドアを蹴破ったということが事の次第のようです。一部報道にありますトイレの貸し借りなどによるトラブルではございません」と説明している。