Perfumeのあ〜ちゃんこと西脇綾香（36）が22日までに自身のインスタグラムを更新。アフタヌーンティーを楽しんだことを報告し、約13年前の写真と比較した。

「Yuni World堪能してきた。1クールに1回の恒例になりつつあるアフタヌーンティー友会」とアフタヌーンティーを楽しむ様子を公開。「それぞれ大人になって毎日の行いが変わっても関係性は変わらずスッとあの時の私たちに戻れる感覚、心地良い」と友人らとの時間を楽しんだ。

「今日のハイライト。シール活動は“シル活”という。ボンボンドロップシールよりもレジンで手作りした粘着力弱シールの方が、レートは高い」とシール活について学んだことを報告。また、アフタヌーンティーについても「yuni Worldはランプが美味。高級アポロ」と感想をつづった。

最後には別の場所で“ヌン活”する写真を公開。「2012年9月にも私たちはロンドンでアフタヌーンティーしてた」と明かし、「おんなじような構図でわろた」と突っ込んだ。

フォロワーからは「インスタ更新してくれてありがとう」「コールドスリープ中楽しんでる姿がこうやって見れてうれしい」「天使がいる」「変わらなすぎ」「指輪がすてき」などの声が寄せられた。