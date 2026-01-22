Ryosuke Yamada、自身初「合算シングル」首位 米津玄師＆HANAが“ダブルミリオンポイント”達成【オリコンランキング】
Ryosuke Yamadaの最新シングル「Blue Noise」（ブルーノイズ）が、21日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身初の1位を獲得した。
【動画】Ryosuke Yamada「Blue Noise」MV
週間ポイントは、2024年12月にデジタル配信された「SWITCH」の週間0.8万PT（7,626PT／2025年1月6日付）を上回る自己最高の10.3万PT（102,795PT）を記録。同日付「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場しており、オリコン週間音楽ランキングで2冠【※】を獲得した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
このほか2位には、米津玄師の「IRIS OUT / JANE DOE」が、週間8.3万PT（82,622PT）でランクイン。同名CDシングルは2025年10月6日付から1月26日付現在まで、17週連続で「週間シングルランキング」TOP50入り（累積売上28.6万枚）。収録曲「IRIS OUT」は、最新1月26日付「週間ストリーミングランキング」で18週連続の1位獲得と週間再生数1000万回超えを記録。累積PT数は202.5万PT（2,024,613PT）となり、自身4作目となるダブルミリオンポイントを達成した。
また5位には「オリコン年間ランキング 2025 アーティスト別セールス部門 新人ランキング」1位を受賞したHANAの「ROSE（Drop / Tiger）」がランクイン。収録曲の「ROSE」、「Drop」、「Tiger」、は最新の同日付「週間ストリーミングランキング」でそれぞれ6位、27位、20位にランクインするなど、ストリーミング再生数がけん引。累積PT数は205.3万PT（2,053,006PT）となり、自身初のダブルミリオンポイントを達成した。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月26日付：集計期間:2026年1月12日〜18日）＞
