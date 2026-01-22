首都圏の複雑な「路線図」1000ピースパズル化 組み立て前→完成後が公開 PASMO＆Suicaが利用できる路線を緻密にデザイン
JR東日本商事は、23日より『PASMO・Suica路線図パズル（1000ピース）』を発売する。
【画像】『PASMO・Suica路線図パズル（1000ピース）』完成後
交通系ICカード「PASMO」「Suica」が利用できる鉄道路線をデザインした人気シリーズに、新アイテムが登場。2025年10月11日に発売した第1弾のマグカップとクリアファイルに続き、今回は迫力の1000ピースパズルとなる。
首都圏の複雑な鉄道ネットワークを緻密に表現、パズルとして組み立てる楽しさに加え、完成後はインテリアとしても映えるアイテム。JR東日本商事が運営する「TRAINIART（トレニアート）」などで販売する。
■商品名：PASMO・Suica路線図パズル1000ピース
販売開始日：2026年1月23日（金）
パズル完成サイズ: 縦51×横73.5センチ
内容量：1014ピース
価格：税込3960円
販売箇所情報
・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店
・TRAINIART TOKYO グランスタ店
・TRAINIART JRE MALL店
※ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店の入場には、鉄道博物館の入館券が必要
