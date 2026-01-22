お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が21日深夜放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」に出演。2026年の正月について話した。

イモトは「元日に千葉・松戸の石崎家に遊びに行かせていただいて、Q太郎(息子)は一人っ子なのでお年玉をたくさんもらえるし楽しんでましたね。毎年恒例の柴又さんに家族で行ってそこで初詣しておみくじを引いたんですけどそこが凄い凶が多いイメージがあったんですよ。去年も私そこで凶を引いちゃって」とコメント。

続けて「今年も一応引いておくかなんていってみんなで引いて。案の定、私は凶よ。去年大吉だった夫も凶で、そしたらうちの息子はラッキーボーイなのかな？安定の大吉」「義理のお姉さん2人もいて毎年凶なんですよ、そしたらまさかの今年2人とも大吉でした！最後江戸川の土手で凧揚げをしたりとか、懐かしい『ザ・お正月』をやっているなという感じで楽しく過ごすことができましたね」と家族で過ごした元旦を振り返った。

さらに「1月1、2日は松戸の方で過ごさせていただいて。4、5、6日で、鳥取の私の実家に帰省したんですよ。そしたらちょうど1月6日の午前中に私のエリアで震度5強くらいの地震があって、中学生の時に一度鳥取では大きな地震があったんですけど、それ以来ですよね。かなり揺れて私はちょうど建物の外にいたんですけど、それでも足元が歩けないくらい揺れてあの時はパニックになりましたね。ケータイの音もずっと鳴っていているし」と地元への帰省中に起こった出来事について明かした。

地震が起きてパニックになってしまったというイモトは「海に近い所にいたので、とりあえず逃げようということで海から離れるように実家の方に移動して。玄関の花瓶とかが倒れてちょっと割れてるみたいな。大きな倒壊みたいなことはなかったんですけど、鳥取の(友人の)シライシさんに連絡したら倒壊とかはなかったけど、一部の地域では断水が続いていてみたいな話も聞いて正月早々すごく心配な…」とした上で、「6日に帰る予定だったんですけど、その日に地震があって、その日のにちょうど午後うちのおばあちゃんがいる、施設に入院しているので家族で会いに行こうと思っていたんですけど、地震の影響でおばあちゃんに会うことができず…っていうのでまたどこかで帰れたらいいなと思っております」と話した。