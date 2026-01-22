◆卓球◇全日本選手権 第３日（２２日、東京体育館）

女子シングルス４回戦が行われ、全日本３度優勝の伊藤美誠（スターツ）がシード選手として初戦に臨み、１９歳の牧野里菜（筑波大）をゲームカウント４―０のストレートで退け、２３日の５回戦に進出した。

今大会の入りの第１ゲーム（Ｇ）は、先にゲームポイントを握られながらも、サーブ、レシーブの高い技術で粘り切って１５―１３で先取。第２Ｇは中盤以降にサーブ３球目の展開で攻め立てた。１１―８で取ると、第３Ｇは５―６から相手のサーブに回り込んで強打を浴びせるなど、中盤以降に逆転してストレート勝ちにつなげた。試合後には「全体的に通して接戦なので、１ゲーム目取れたのは大きかった。相手はすごく粘り強い選手だった」と語った。

２１年東京五輪混合ダブルス金メダリストは、昨年５月の世界卓球個人戦のシングルスでは準々決勝で中国のトップ選手の一人、王芸迪（おう・げいてき）を破り、自身初の銅メダルを獲得。「中国選手を倒してのメダルはこんなにうれしいんだ」と歓喜した。進化を続ける２５歳の実力者は、全日本のシングルスでは１８年、１９年、２２年以来の４大会ぶり４度目の日本一のタイトルに挑む。