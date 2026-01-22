鈴木福「勝手に告知してすみません」SixTONESデビュー6周年をアピール「メンバーの代わりにありがとう」「ダンスカバーかっこいい」の声
【モデルプレス＝2026/01/22】俳優の鈴木福が22日、自身のX（旧Twitter）を更新。日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）でのSixTONESとの共演について投稿し、話題を呼んでいる。
【写真】21歳俳優 SixTONES「こっから」ダンスでスキル抜群
鈴木は「SixTONESのみなさんデビュー6周年おめでとうございます！！」と1月22日に6周年を迎えたSixTONESを祝福。また、「勝手に告知してすみません…」と番組内の「ME！ME！クエスチョン」（自身が一番だと感じた時に札を取り、答える企画）での最後の問い「一番ベストアルバムの告知が上手な人は？」に対し、鈴木が札を取ってSixTONESのメンバーに代わりアルバムの告知を行ったことを振り返った。
最後に「放送前に『こっから』を踊ってたらマネージャーさんに撮られた」とSixTONESの「こっから」を踊る自身の動画を公開。廊下のような場所でセットアップ衣装に身を包んだ鈴木は笑顔を浮かべ、ノリノリでキレのあるダンスを披露している。
◆鈴木福、SixTONESのアルバムを宣伝
◆鈴木福の投稿に反響
SixTONESのメンバー・ジェシーと食事に行くなど度々プライベートでの交流も明かしている鈴木。今回の投稿には「告知うますぎる」「メンバーの代わりにありがとう」「ダンスカバーかっこいい」「また共演してほしい」などの反響が寄せられた。（modelpress編集部）
SixTONESのみなさん— 鈴木福 (@Suzuki_Fuku_TE) January 22, 2026
デビュー6周年おめでとうございます！！
『MILE SixTONES』聴きまくります！
ZIP楽しかった〜！
勝手に告知してすみません…?
放送前に「こっから」を踊ってたらマネージャーさんに撮られた?#SixTONES#SixTONESデビュー6周年祭 #参るSixTONES pic.twitter.com/Wz37yPVZgj
