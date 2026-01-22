アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の江角怜音（20）が、21日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。登山で助けられた経験を語った。

正月休みに、友人4、5人で神戸・六甲山を登ったという江角。「頂上を目指してたんですけど、頂上に行く道じゃない、めっちゃ険しい、ガチのロッククライミングみたいな道に行っちゃって」と打ち明けた。

そして「一番ハードな道を選んじゃって、“ヤバイ、この先行き場がない”みたいな時に、インストラクターさんみたいな人が来てくれて」といい、そこから頂上まで案内してもらったという。

その人物について、江角は「めちゃくちゃ優しくて」と回想。「最後にお礼をしたいな」と思い、持ち合わせたグミを勧めたが「大丈夫です」と断られた。「逆に甘酒をもらって、“楽しんで降りてね”」と別れたことを明かすと、共演者は「ベテランの登山家みたいな人やな」と感心。江角は「週イチで六甲山に登ってるらしくて。（甘酒は）“お客さん用だから”って」と振り返っていた。