ロッテは２２日、春季キャンプ参加メンバーを発表した。新人選手からはドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎、同２位・毛利海大投手（２２）＝明大、同５位・冨士隼斗投手（２３）＝日本通運、同７位・大聖投手（２３）＝ホンダ鈴鹿＝の４選手が都城でスタートする１軍キャンプ帯同となった。

石垣元は「ずっと目標にしてこのやってたので、まずはその雰囲気になれるというか、自分の良さを出していければいいかなと思ってます」と笑顔。背番号１８を背負って初めての練習。「憧れの番号をつけさせてもらっているので、しっかりと。１番最年少ですし元気出してガツガツやっていければいいかなと思います」と率先して声を出してアピールする思いだ。

話してみたい選手を聞かれると「右ピッチャーは全員見たいです」と即答。「ボールの質っていうとこもそうですし、フォームであったり、参考できるところがあると思う」と先輩たちから吸収する思い。高卒ルーキーの１軍帯同は１人だけだが「まずは挨拶をしても覚えてもらって、そこからお話を聞けたらいいかなと思います」と貪欲に耳を傾けるつもりだ。

都城には高校２年の時に遠征で訪れたことがあるという。「ご飯が美味しかったんでそのイメージが強い。ホテルでバイキングだったんですけど、色々もう全部美味しかったんで」と食事面も楽しみにしていた。