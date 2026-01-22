【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通して入る2文字を考えてみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、牧歌的な風景を連想させる言葉から生活に欠かせない概念まで、頭の切り替えがポイントになる4つの言葉をそろえました。
□□じかい
じき□□
□□よう
まんねん□□
ヒント：広大な草原で活躍する、ある仕事の名前が入っています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ひつ」を入れると、次のようになります。
・ひつじかい（羊飼い）
・じきひつ（直筆）
・ひつよう（必要）
・まんねんひつ（万年筆）
草原で羊の番をする「羊飼い」や、本人が書いたことを示す「直筆」、なくてはならないことを意味する「必要」、そして一生モノの筆記具「万年筆」など、豊かな言葉が完成しました。同じ「ひつ」という響きでも、漢字に直すと「羊」「筆」「必」と、全く異なる文字が使われています。最後の「万年筆」から、スッと答えに辿り着いた人も多かったのではないでしょうか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
