気象庁によりますと、25日（日）頃にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置が続く見込みです。

【写真を見る】【雪】停電したらどうする？ 万が一に備えて “停電アプリ”を 電熱機器は「プラグを抜いて」【寒波】

北日本から西日本の日本海側を中心に山地・平地ともに大雪が5日以上続き、総降雪量がかなり多くなるおそれがあります。

大雪が予想される地域では、万が一の停電に備えて、チェックしておくべきことをまとめました。

備えておくべきチェックリスト

事前に備えておくべきことなど、中国電力ネットワークに取材しました。





乾電池が消耗していないか確認を

まず、停電の状況を知るために「停電アプリ」をダウンロードしておくと便利です。いつからどの地域で停電が発生しているか、復旧の見込み等が分かります。また、復旧した際にプッシュ通知が届きます。

突然の停電に役立つ懐中電灯，情報を得るための携帯ラジオは，すぐに手に取れる場所に準備しておいてください。

懐中電灯やラジオなどに使う乾電池は使用しなくても消耗していきますので、定期的に電池の使用可否についても確認してください。

〇懐中電灯，携帯型ラジオを準備していますか？

〇電池は使用できますか？

停電したら

家電製品のスイッチを切りプラグを抜いてください。再び電気が点いたときの危険防止のためアイロンやヘアードライヤーなどの電熱機器は必ずコンセントからプラグを抜いてください。

〇家電製品のスイッチを切りましたか？

〇コンセントからプラグを抜きましたか？

避難するときは？

避難するときは電気の消し忘れによる事故・火災を防ぐために漏電しゃ断器や安全ブレーカーを切ってください。万が一に備えて日頃から漏電しゃ断器や安全ブレーカーの位置を確認しておいてください。

〇漏電しゃ断器や安全ブレーカーを切りましたか？

〇ガスの元栓も閉めましたか？

切れたり垂れ下がったりした電線には近づかないでください

切れた電線や垂れ下がった電線は感電のおそれがあり大変危険です。

〇切れた電線や垂れ下がった電線は絶対に近づかない・絶対に触らない

〇電柱・電線等が壊れている等を発見したら中国電力ネットワーク（お住まいの一般送配電事業者）へ連絡する

復旧したら？

家の中が浸水した場合は、災害で壊れたり水につかった電気器具、屋内配線などは漏電や火災の原因となります。必ず電気工事店などで点検してもらい安全が確認されてから使用してください。

〇水につかった電気器具などは安全を確認してから使用

長時間停電した後は、電気給湯機のリモコンの時刻を確認しましょう。

4時間以上（メーカーによって異なります）の停電があると，電気給湯機のリモコンの現在時刻がリセットされることがあります。

リモコンの時刻をチェックし，現在時刻に合わせてください。また，各種設定が初期化される場合がありますので，あらためて設定を直してください。

〇電気給湯機の取扱説明書はありますか？設定方法を確認していますか？