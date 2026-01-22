ドジャースタジアムの自主トレをファンが目撃

ドジャースの大谷翔平投手が、早くも本拠地で声援を集めている。21日（日本時間22日）に本拠地ドジャースタジアムで精力的に自主トレに励む姿が伝えられ、スタジアムツアー中のファンに手を振る一幕も。SNS上では「声援がもう悲鳴」「スーパースター」などの声が広がっている。

地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者が自身のX（旧ツイッター）でその様子を公開した。大谷はドジャーブルーのTシャツにハーフパンツという姿でグラウンドに登場。GPSデバイスで体の動きを計測するデジタルブラジャーを装着。ストレングス＆コンディショニングコーチのトラヴィス・スミス氏が見守る中、ショートダッシュを行った。

練習の合間、大谷が観客席のファンに気付き、爽やかに両手を大きく振ると、静かなスタジアムに「ギャーーー！」と悲鳴に近い絶叫が響き渡った。マッケイン記者は「ファンは完全に大興奮だった。ファンの1日を最高なものにした」とその衝撃を伝えた。

SNS上のファンもこれに即座に反応。「そりゃあ嬉しいわな！ 歓声てか悲鳴に近いけど」「ファンの皆叫んでるw いや私も同じ立場だったら叫ぶけどさ」「大谷翔平、本当にファン思いだよね」「アイドルやん笑」「ドジャースタジアム観光の紹介に“運が良ければ大谷選手が自主トレしてます”って出てそう」「この立ち居振る舞い大スター過ぎません？」などの声が相次いだ。2月の春季キャンプを前に、早くもファンの心を鷲掴みにしている。（Full-Count編集部）