¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥í¡¼¥¯(73)¤¬¡¢¡ÖThe Boss¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤Ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñÌ±Åª¥í¥Ã¥¯²Î¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖALLWAYS THE " BOSS" ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦USA¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢Í§¿Í¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó(76)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿2008Ç¯¸ø³«¤Î¼ç±éºî¡Ö¥ì¥¹¥é¡¼¡×¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¹¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÎ®¤ì¤ë¡ÖThe Wrestler¡×¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¼ê»æ¤È±Ç²è¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤òÆÉ¤ó¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¹¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤³¤Î2¿Í¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¤Î±éµ»¤È¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Î²Î¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡×¡Ö¶»¥¢¥Ä¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤âµã¤±¤ëÌ¾ºî¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥ß¥Ã¥¡¼¤Ï1979Ç¯¤Ë±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£80Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö¥¤¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¡×¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Ï¡¼¥Õ¡×¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥Ï¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¡£91Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¡£¤³¤Î¤È¤¤Î²ø²æ¤¬¤â¤È¤ÇÀ°·Á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë¼ê½Ñ¤¬¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£