【最新価格】野菜全8品目が前週より値下がり！キャベツ・だいこんなど大幅安　寒い日に温まる「ロールキャベツ」や「おでん」献立にいかが？　農水省・価格動向調査

農林水産省は1月20日、1月13日〜14日の食品価格動向調査の結果を発表。キャベツ・ねぎ・レタス・たまねぎ・トマト・にんじん・はくさい・だいこんの野菜8品目について、各都道府県10店舗（全国470店舗）の小売価格の平均値を算出しました。



今回の調査では、対象となった野菜8品目すべてが前週より値下がりしました。もっとも下がったのは、キャベツで前週比91％でした。





また、平年に比べて最も価格が上がっているのは、たまねぎで平年比158％でした。キャベツ（前週比9%安）やだいこん（同8%安）の下げ幅が大きく、煮込み料理や鍋料理など、冬のメニューが作りやすい1週間になりそうです。各地で積雪するなど寒い日が続く中、ロールキャベツやおでんなど、体が温まるうえに作り置きができるメニューもいいかもしれません。▼1月13日〜14日の調査結果（全国平均）※価格は消費税込み【キャベツ】1キロあたり価格 182円前週比 91％（前週 199円）平年比 74％【ねぎ】価格 968円前週比 95％（前週 1023円）平年比 111％【レタス】価格 533円前週比 99％（前週 537円）平年比 80％【たまねぎ】価格 533円前週比 99％（前週 539円）平年比 158％【トマト】価格 1011円前週比 95％（前週 1069円）平年比 128％【にんじん】価格 482円前週比 96％（前週 499円）平年比 122％【はくさい】価格 195円前週比 97％（前週 202円）平年比 104％【だいこん】価格 180円前週比 92％（前週 196円）平年比 95％